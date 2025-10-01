Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Урюпинске Волгоградской области стартует отопительный сезон

Подача тепла будет постепенной, а за устранение воздушных пробок в батареях отвечают управляющие компании.

Источник: Комсомольская правда

В Урюпинске Волгоградской области официально начинается отопительный сезон. С 1 октября местные котельные переходят на зимний режим работы, начиная подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.

Как сообщили в администрации города, процесс подключения будет постепенным. В течение нескольких дней теплоноситель заполнит всю систему, и батареи в квартирах станут горячими. Этот город стал одним из первых в Волгоградской области, где начали подготовку к холодам.

Власти напоминают жителям о важной роли управляющих компаний. После запуска центрального отопления именно их специалисты должны оперативно устранить воздушные пробки в системах. Если ваши батареи остаются холодными или прогреваются неравномерно, необходимо незамедлительно обращаться в свою УК для вызова мастера.