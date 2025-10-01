В Урюпинске Волгоградской области стартует отопительный сезон

В Урюпинске Волгоградской области официально начинается отопительный сезон. С 1 октября местные котельные переходят на зимний режим работы, начиная подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.
Как сообщили в администрации города, процесс подключения будет постепенным. В течение нескольких дней теплоноситель заполнит всю систему, и батареи в квартирах станут горячими. Этот город стал одним из первых в Волгоградской области, где начали подготовку к холодам.
Власти напоминают жителям о важной роли управляющих компаний. После запуска центрального отопления именно их специалисты должны оперативно устранить воздушные пробки в системах. Если ваши батареи остаются холодными или прогреваются неравномерно, необходимо незамедлительно обращаться в свою УК для вызова мастера.