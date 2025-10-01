Ричмонд
Белстат сказал, в каком районе Минска проживает больше всего пенсионеров

Белстат назвал район Минска, в котором проживает больше всего пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал, в каком районе Минска проживает больше всего пенсионеров. Это следует из статистического обзора, подготовленного ко Дню пожилых людей, который отмечают 1 октября. Информация опубликована на официальном сайте Национального статистического комитета.

Согласно данным, на 1 января 2025 года в Минске проживало 331 219 пожилых граждан в возрасте 65 лет и старше. Так, во Фрунзенском районе проживает больше всего пенсионеров. Речь идет про 60 836 человек.

В Московском районе проживают 46 373 человек, в Заводском — 41 449, в Первомайском — 40 721. В Ленинском районе проживают 37 949 пожилых людей, в Октябрьском — 30 409, в Советском — 31 135, в Центральном — 25 015. Меньше всего пенсионеров проживают в Партизанском районе — 17 332.

Кстати, Минтруда Беларуси сказало, в каких сферах работает больше всего пенсионеров.

Тем временем Мингорисполком сообщил, что самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет.

Ранее Минтруда сказало, что каждый пятый белорусский пенсионер продолжает работать.