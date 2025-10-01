Повышение зарплат, кредитные каникулы и ещё 9 изменений, которые ждут калининградцев в октябре

6. Самозанятые и представители малого и среднего бизнеса смогут взять кредитные каникулы раз в пять лет на срок не более шести месяцев. Норма распространяется на предприятия любой отрасли вне зависимости от того, снизился ли объём выручки или нет. Закон касается кредитных договоров, которые были заключены не ранее 1 марта 2024 года.