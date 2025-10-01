Повышение зарплат, кредитные каникулы и ещё 9 изменений, которые ждут калининградцев в октябре

Зарплаты, пенсии, ипотека — в октябре нас ждёт целый ряд изменений. К чему готовиться калининградцам во втором месяце осени — в обзоре «Клопс».
Зарплаты и пенсии.
1. На 7,6% повышаются выплаты следующим категориям:
военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, гражданскому персоналу воинских частей, сотрудникам учреждений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.
2. Пенсии военных пенсионеров также будут проиндексированы на 7,6%. По состоянию на 2022 год в Калининградской области пенсию от Минобороны РФ получали 27 753 человека. Это третий показатель в СЗФО после Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3. На 7,6% будут повышены и оклады сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений.
Поддержка военнослужащих запаса.
4. Если после окончания службы на СВО у её участника возникла временная нетрудоспособность, трудовой контракт будет приостановлен и на этот срок. Больничные будут оплачиваться.
5. Военнослужащим запаса, подписавшим контракт о добровольном содействии Вооружённым Силам РФ или нацгвардии, могут присваивать воинские звания без прохождения военных сборов.
Кредитные каникулы.
6. Самозанятые и представители малого и среднего бизнеса смогут взять кредитные каникулы раз в пять лет на срок не более шести месяцев. Норма распространяется на предприятия любой отрасли вне зависимости от того, снизился ли объём выручки или нет. Закон касается кредитных договоров, которые были заключены не ранее 1 марта 2024 года.
Защита инвесторов.
7. Банковские безотзывные вклады на срок более трёх лет будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Это вдвое больше, чем для остальных.
8. Договор о долгосрочных сбережениях можно будет заключить через Госуслуги. Этот документ можно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП) или усиленной неквалифицированной ЭП, которая оформляется через приложение «Госключ».
Ипотека.
9. Микрокредитные компании, которые полностью принадлежат субъектам РФ, смогут предоставлять гражданам ипотечные займы. Банк России сформирует перечень таких компаний и будет вправе устанавливать к ним дополнительные требования. Этим расширяется доступ к ипотеке для льготных категорий граждан.
Питание для заключённых.
10. Меняются правила и нормы предоставления питания осуждённым, подозреваемым и обвиняемым, которые содержатся под стражей. В дни, когда их вывозят из СИЗО на суд или следственные действия, граждан будут кормить горячей пищей. Вводится специальное питание, которое положено отдельным категориям осуждённых.
Конфискат.
11. Конфискованные немаркированные товары можно будет использовать в гуманитарных целях или отправить на переработку. Нововведение не относится к спиртосодержащим медицинским средствам, алкоголю, табачным изделиям и продуктам.
