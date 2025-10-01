Предприятие из Ростовской области оштрафовали за окорочка с сальмонеллой

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал одно из предприятий региона на 750 тысяч рублей. Такое решение было принято из-за нарушения санитарных норм и производства продукции, опасной для здоровья потребителей. Об этом сообщает «Городской репортер».
Поводом для судебного разбирательства стала проверка Россельхознадзора на птицефабрике в Семикаракорске.
Специалисты обнаружили ржавые металлоконструкции в помещении, где велось производство. Также были созданы условия для загрязнения продуктов патогенной микрофлорой.
Особые нарекания вызвала конкретная партия продукции — окорочка с хребтом, произведенные 27 февраля 2025 года. Лабораторный анализ показал наличие сальмонеллы.
Сальмонеллез — инфекционное заболевание. Его симптомы включают высокую температуру, рвоту, диарею и сильные боли в животе. Заболевание наиболее опасно для детей и пожилых людей.
