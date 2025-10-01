СМИ: Трамп предупредил о последствиях неприсуждения ему Нобелевской премии мира

Согласно статье The Hill, глава Белого дома убежден, что, если он не получит признания после своих «усилий по прекращению семи глобальных конфликтов», это станет «большим оскорблением» для Соединенных Штатов.
Наша администрация завершила семь глобальных конфликтов. Если это сработает (переговоры с Нетаньяху и ХАМАС), то через восемь месяцев у нас будет восемь (завершенных) конфликтов по всему миру. Это очень хорошо.
Хотя мирные соглашения по итогам конфликтов, о которых неоднократно упоминал Трамп, кажутся сомнительными, это не мешает ему представлять себя прессе как «сторонника мира». При этом он также неоднократно жаловался на то, что Нобелевский комитет не считает его достойным кандидатом на получение премии мира, пишет USA Herald.
Но получу ли я Нобелевскую премию? Точно нет… Они отдадут его парню, который написал книгу о мышлении Дональда Трампа и о том, что потребовалось для разрешения войн. Нобелевская премия достанется писателю.
На вопрос о том, готов ли Трамп пообщаться с членами Нобелевского комитета, чтобы выдвинуть себя в качестве лауреата, президент ответил: «Нет, но мы посмотрим, что произойдет». Он подчеркнул, что хотел бы получить Нобелевскую премию мира не для себя, а для страны, и считает, что США заслужили эту награду и «должны ее получить».
Ранее Белый дом публично заявил, что Трампу «давно пора» получить премию, и они настаивают на этом в преддверии декабрьского решения Нобелевского комитета. Трампа в качестве кандидата на получение премии выдвинули Республиканская партия США, Пакистан, Камбоджа, Израиль, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан. Список иностранных лидеров, поддержавших кандидатуру президента США, Белый дом опубликовал на своей странице в соцсети Х.