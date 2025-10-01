СМИ: Трамп предупредил о последствиях неприсуждения ему Нобелевской премии мира

На вопрос о том, готов ли Трамп пообщаться с членами Нобелевского комитета, чтобы выдвинуть себя в качестве лауреата, президент ответил: «Нет, но мы посмотрим, что произойдет». Он подчеркнул, что хотел бы получить Нобелевскую премию мира не для себя, а для страны, и считает, что США заслужили эту награду и «должны ее получить».