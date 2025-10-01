Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп предупредил о последствиях неприсуждения ему Нобелевской премии мира

Американский лидер Дональд Трамп во вторник отреагировал на то, что может не получить Нобелевскую премию мира. Он рассказал прессе и военным на встрече в Куантико, чем «лишение» его вожделенной премии станет для него самого и США, пишут американские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье The Hill, глава Белого дома убежден, что, если он не получит признания после своих «усилий по прекращению семи глобальных конфликтов», это станет «большим оскорблением» для Соединенных Штатов.

Наша администрация завершила семь глобальных конфликтов. Если это сработает (переговоры с Нетаньяху и ХАМАС), то через восемь месяцев у нас будет восемь (завершенных) конфликтов по всему миру. Это очень хорошо.

Дональд Трамп
президент США

Хотя мирные соглашения по итогам конфликтов, о которых неоднократно упоминал Трамп, кажутся сомнительными, это не мешает ему представлять себя прессе как «сторонника мира». При этом он также неоднократно жаловался на то, что Нобелевский комитет не считает его достойным кандидатом на получение премии мира, пишет USA Herald.

Но получу ли я Нобелевскую премию? Точно нет… Они отдадут его парню, который написал книгу о мышлении Дональда Трампа и о том, что потребовалось для разрешения войн. Нобелевская премия достанется писателю.

Дональд Трамп
президент США

На вопрос о том, готов ли Трамп пообщаться с членами Нобелевского комитета, чтобы выдвинуть себя в качестве лауреата, президент ответил: «Нет, но мы посмотрим, что произойдет». Он подчеркнул, что хотел бы получить Нобелевскую премию мира не для себя, а для страны, и считает, что США заслужили эту награду и «должны ее получить».

Как отмечает The Hill, хотя президент заручился глобальной поддержкой в своем стремлении получить эту премию, прекращение конфликтов в Газе и на Украине является для него серьезным дипломатическим испытанием.

Ранее Белый дом публично заявил, что Трампу «давно пора» получить премию, и они настаивают на этом в преддверии декабрьского решения Нобелевского комитета. Трампа в качестве кандидата на получение премии выдвинули Республиканская партия США, Пакистан, Камбоджа, Израиль, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан. Список иностранных лидеров, поддержавших кандидатуру президента США, Белый дом опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше