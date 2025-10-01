В Вологодской области завершают ремонт участка дороги Шиляково — Топорня

Обновление участка трассы Шиляково — Топорня длиной около 6,4 км, расположенный в Кирилловском муниципальном округе Вологодской области, завершат осенью 2025 года, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Ремонт стартовал в 2023 году. За это время специалисты выполнили работы по фрезерованию, укладке выравнивающего слоя основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, а также выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. В настоящее время продолжается устройство барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки», — рассказал заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Борисов.
Напомним, что трасса Шиляково — Топорня ведет к популярным туристическим объектам. Например, по ней можно добраться к Сиверскому озеру, реке Шексне и национальному парку «Русский Север».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.