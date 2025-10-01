В Вологодской области завершают ремонт участка дороги Шиляково — Топорня

«Ремонт стартовал в 2023 году. За это время специалисты выполнили работы по фрезерованию, укладке выравнивающего слоя основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, а также выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. В настоящее время продолжается устройство барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки», — рассказал заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Борисов.