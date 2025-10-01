Среди новорожденных в Омске стало больше мальчиков

В Министерстве здравоохранения Омской области в среду, 1 октября, представили статистику по новорожденным за сентябрь 2025 года.
Общее количество детей, рожденных в Омской области, согласно данным Минздрава, составило 1 129, из них — 593 мальчика и 536 девочек. При этом в районах области зарегистрировано появление на свет 60 новорожденных. Лидером среди них стал Большереченский район, где насчитывается 16 младенцев. Второе место по рождаемости детей в сентябре разделили Исилькульский и Калачинский районы, где родилось по 13 ребятишек.
В городе Омске всего за этот период на свет появилось 1 069 детей. В региональном министерстве здравоохранения приводят следующие данные по новорожденным омичам:
Клинический родильный дом № 6 — 503 ребенка;Городской клинический перинатальный центр — 496 детей;Областная клиническая больница — 70 детей.
Стоит отметить, что медики фиксируют наиболее выраженное расхождение в количестве новорожденных мужского и женского пола в Городском клиническом перинатальном центре, где было зарегистрировано появление на свет 263 младенцев мужского пола и 233 младенцев женского пола. Также за сентябрь в омских семьях родилось 8 двоен.