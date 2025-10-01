Среди новорожденных в Омске стало больше мальчиков

Общее количество детей, рожденных в Омской области, согласно данным Минздрава, составило 1 129, из них — 593 мальчика и 536 девочек. При этом в районах области зарегистрировано появление на свет 60 новорожденных. Лидером среди них стал Большереченский район, где насчитывается 16 младенцев. Второе место по рождаемости детей в сентябре разделили Исилькульский и Калачинский районы, где родилось по 13 ребятишек.