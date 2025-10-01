Ирина Винер вспомнила Универсиаду по художественной гимнастике в Казани

«Я счастлива присутствовать сегодня в этом прекрасном городе — Казани, где собрано огромное количество спортивных сооружений как ни в одном городе России. И сегодня мы находимся в одном из них — в “Центре гимнастики”. Здесь когда-то проходила всемирная Универсиада по художественной гимнастике, куда приехали студенты со всего мира. Наша страна, конечно, в тот год заняла самые высокие места в индивидуальных и групповых выступлениях. Конечно, это было непросто, в такие моменты иногда нужно переступать через себя. И я считаю — это очень важно, потому что все награды достаются непростым трудом. Верьте в себя, преодолевайте себя и знайте, что за вами огромная страна — Россия», — цитирует Винер корреспондент «ТИ-Спорта».