Ирина Винер вспомнила Универсиаду по художественной гимнастике в Казани

Президент Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирина Винер открыла вступительным словом торжественную церемонию соревнований Клубной Лиги по художественной гимнастике в Казани.

Источник: ИА Татар-информ

«Я счастлива присутствовать сегодня в этом прекрасном городе — Казани, где собрано огромное количество спортивных сооружений как ни в одном городе России. И сегодня мы находимся в одном из них — в “Центре гимнастики”. Здесь когда-то проходила всемирная Универсиада по художественной гимнастике, куда приехали студенты со всего мира. Наша страна, конечно, в тот год заняла самые высокие места в индивидуальных и групповых выступлениях. Конечно, это было непросто, в такие моменты иногда нужно переступать через себя. И я считаю — это очень важно, потому что все награды достаются непростым трудом. Верьте в себя, преодолевайте себя и знайте, что за вами огромная страна — Россия», — цитирует Винер корреспондент «ТИ-Спорта».

В турнире примут участие более 2500 лучших гимнасток из 36 субъектов РФ.

Турнир проходит с 30 сентября по 4 октября в Центре гимнастики в Казани.