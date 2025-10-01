Ричмонд
В Перми запустили в работу новые автобусы и трамваи

Все эти шаги направлены на повышение комфорта и доступности городского транспорта для жителей.

Источник: пресс-служба Дептранса Перми

В рамках обновления общественного транспорта на маршрутах № 19, 45, 55 и 59 начали работу новые автобусы марок ЛиАЗ и Volgabus. Всего на линию вышел 61 современный автобус.

Это газомоторные машины большого класса с низким полом — удобные для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками. Внутри — медиапанели, кондиционеры, USB-порты для зарядки гаджетов, увеличенное количество валидаторов (6 вместо 4), Bluetooth-маячки и датчики подсчета пассажиров. Новые стеклопакеты помогут сохранять тепло зимой, улучшив работу отопительной системы.

Изменения коснулись и маршрута № 11 — он теперь продлен до улицы Сапфирной с заездом на проспект Ивинский. Это решение принято после обращений жителей микрорайона «Погода».

Также снова начал ходить трамвай № 2 «Стахановское кольцо — Станция Осенцы». На маршрут выпустили вагоны модели 71−619, которые оптимально подходят для работы в условиях местной инфраструктуры.

