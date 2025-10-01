Ричмонд
ЖКХ объяснило минчанам, почему батареи теплые, а не горячие после включения отопления

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ сказало минчанам, почему батареи теплые, а не горячие после подачи отопления. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Минское городское жилищное хозяйство».

В пресс-службе заметили, что после включения отопления (в Минске отопление в жилфонде начали включать с 29 сентября) система требует настройки.

«Выход на стабильный гидравлический и температурный режим занимает до 10 календарных дней», — уточнили в ЖКХ.

И добавили, что именно в озвученный период специалистами проводятся все необходимые работы для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

Тем временем мы узнали, какие важные изменения по оплате коммунальных услуг вводятся в Беларуси с 1 октября 2025 года и затронут всех.

Кстати, Белстат сказал, в каком районе Минска проживает больше всего пенсионеров.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским пенсионерам, сказав о качестве жизни.

