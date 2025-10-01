ЖКХ объяснило минчанам, почему батареи теплые, а не горячие после включения отопления

ЖКХ сказало минчанам, почему батареи теплые, а не горячие после подачи отопления. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Минское городское жилищное хозяйство».
В пресс-службе заметили, что после включения отопления (в Минске отопление в жилфонде начали включать с 29 сентября) система требует настройки.
«Выход на стабильный гидравлический и температурный режим занимает до 10 календарных дней», — уточнили в ЖКХ.
И добавили, что именно в озвученный период специалистами проводятся все необходимые работы для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
