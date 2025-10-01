В АТОР назвали самое выгодное время для покупки путевок в Турцию

Ранее сообщалось, что крупные туроператоры начали продавать туры в Турцию на лето 2026 года. По данным АТОР, на текущий момент продаж пляжные турецкие отели предлагают туристам скидки на размещение до 35%.
Как отметил Мурадян, дисконт на размещение в отелях Турции будет действовать до апреля.
«Есть несколько волн. Первая волна скидок идет до завершения новогодних праздников, вторая — до марта, третья — до апреля. Самые выгодные предложения действуют сейчас, затем дисконт будет уменьшаться до 20%, до 15% и 10% соответственно», — сказал собеседник агентства.