Минздрав Башкирии опроверг сообщения о вспышке инфекции Коксаки

УФА, 1 окт — РИА Новости. Вспышки инфекции Коксаки нет в Уфе, инфекционная больница города не зарегистрировала ни одного больного этим вирусом за последнюю неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее Telegram-канала Baza писал, что родители жалуются на случаи заражения детей вирусом Коксаки. Такие сообщения поступают в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области, а также Красноярском крае. В основном, заразившиеся — дети от 3 до 6 лет. В одной из частных клиник им сообщили, что рост заболеваемости наблюдается, но это регулярное сезонное явление.
После этого, Роспотребнадзор сообщил, что рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в том числе различными типами вирусов Коксаки, наблюдался в РФ с конца мая, сейчас ситуация стабильная.
«Никакой вспышки в Уфе нет. За последнюю неделю обращений с Коксаки в инфекционную больницу не было», — сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирского минздрава.
Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами — такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования. −0-