Нашедшему крупную сумму денег разъяснили порядок действий

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Татарстана, житель города передал в полицию 190 тысяч рублей, найденных возле банковского отделения.
Согласно статье 228 Гражданского кодекса РФ, если в течение шести месяцев владелец денежных средств не объявится, нашедший имеет право претендовать на сумму. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в правоохранительные органы по истечении установленного срока.
Юридический прием был организован в рамках Международного дня пожилых людей и собрал 44 посетителя с 59 вопросами правового характера. Специалисты отметили важность доступности правовой помощи для старшего поколения.
