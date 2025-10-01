Ричмонд
Нашедшему крупную сумму денег разъяснили порядок действий

В рамках бесплатного юридического приема в Казани адвокаты разъяснили порядок действий при обнаружении крупной денежной суммы.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Татарстана, житель города передал в полицию 190 тысяч рублей, найденных возле банковского отделения.

Согласно статье 228 Гражданского кодекса РФ, если в течение шести месяцев владелец денежных средств не объявится, нашедший имеет право претендовать на сумму. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в правоохранительные органы по истечении установленного срока.

Юридический прием был организован в рамках Международного дня пожилых людей и собрал 44 посетителя с 59 вопросами правового характера. Специалисты отметили важность доступности правовой помощи для старшего поколения.

