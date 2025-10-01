Более 10 тысяч студентов юга России взяли образовательные кредиты в 2025 году

С начала года более 10 тысяч студентов южных регионов и Северного Кавказа получили образовательные кредиты с господдержкой. Это цифры превышают показатели за аналогичный период предыдущего года почти на 50%. Такие данные предоставил Сбер.
Высокий спрос на льготные кредиты для оплаты учебы традиционно фиксируется накануне начала учебного года — в августе. В частности, в этом году на юге России объем выданных образовательных кредитов за июль-август увеличился более чем в 2,5 раза. Только за последний месяц лета российские абитуриенты и студенты южных регионов воспользовались кредитами на сумму 1,2 млрд рублей. Как отмечают аналитики, основными заемщиками остаются молодые люди младше 25 лет, хотя интерес к таким кредитам значительно вырос и среди студентов старшей возрастной группы.
— Я считаю, что образовательный кредит — это прекрасная инвестиция в будущее. Ежегодно объем выдачи средств на юге страны увеличивался и 2025 год стал самым пиковым по показателям — выдано 2,2 млрд рублей за 8 месяцев, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Такой большой интерес среди молодежи к образовательным кредитам говорит и о доверии к банку, — рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
Перед началом нового учебного сезона больше всех воспользовались государственной поддержкой студенты и абитуриенты Краснодарского края — почти 3 тысячи человек, а объем выданных средств составил 588 млн рублей. На втором месте Ставропольский край — 674 оформленных договоров на общую сумму 140 млн рублей. Тройку лидеров закрывает Ростовская область, где 632 студента получили на образование 126 млн рублей. Колоссальный рост объема выдачи в августе текущего года по сравнению с этим же месяцем годом раннее отмечается в ДНР — он вырос с 101 тыс рублей до 3,6 млн рублей.
В Крыму и Севастополе темп роста этого показателя составил 148%, а в Ингушетии 140%.
Отмечается, что образовательный кредит с господдержкой популярен благодаря низким процентам и удобной схеме погашения, что облегчает жизнь студентам и развивает финансовую дисциплину. В новом учебном году свыше 8 тысяч выпускников юга России, оформивших образовательный кредит с господдержкой, поступили в самые крупные вузы и колледжи страны: МГУ, СПбГУ, РУДН, ЮФУ, ДГТУ, КубГУ, СКФУ и многие другие.