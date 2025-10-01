Более 10 тысяч студентов юга России взяли образовательные кредиты в 2025 году

Высокий спрос на льготные кредиты для оплаты учебы традиционно фиксируется накануне начала учебного года — в августе. В частности, в этом году на юге России объем выданных образовательных кредитов за июль-август увеличился более чем в 2,5 раза. Только за последний месяц лета российские абитуриенты и студенты южных регионов воспользовались кредитами на сумму 1,2 млрд рублей. Как отмечают аналитики, основными заемщиками остаются молодые люди младше 25 лет, хотя интерес к таким кредитам значительно вырос и среди студентов старшей возрастной группы.