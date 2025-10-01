Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь

Утром в среду проезд по Крымскому мосту также был свободен с обеих сторон. Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время — с 17 до 23 часов.