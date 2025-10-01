Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу нет. Часом ранее проезд был свободен с двух сторон мостового перехода через Керченский пролив.
Утром в среду проезд по Крымскому мосту также был свободен с обеих сторон. Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время — с 17 до 23 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.