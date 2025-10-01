Ричмонд
В Перми отменён прилёт и вылет самолёта из Москвы

Они были запланированы на вечер 1 октября.

Прилёт и вылет самолёта из Москвы отменили в Перми, сообщает онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино.

По данным пермского аэровокзала, речь идёт о рейсах СУ 1768 и СУ 1769, которые должны были прилететь из Москвы в краевую столицу и обратно соответственно. Согласно сайту Большого Савино, днём 1 октября за обоими рейсами был закреплён статус «Отменён».

Прилёт первого рейса был назначен на 19:20 по пермскому времени, а отправление самолёта в обратную сторону на 20:20 часов. Самолёт должен был вылететь и вернуться в московский аэропорт Шереметьево.

Согласно данным пресс-службы Росавиации, в минувшие сутки ограничений на вылет и прилёт не было введено ни в Шереметьево, ни в Большом Савино. Причины отмены рейсов 1 октября на сайте аэропорта не уточняются.

В то же время, задержка произошла с ещё одним рейсом, связывающим аэропорты. Борт FV 6073 прибывает на 50 минут позже назначенного расписанием времени.