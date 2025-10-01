Топ-менеджер московской компании обвинил эскортницу в обмане на 50 млн рублей

Топ-менеджер одной из крупных столичных компаний обратился в полицию с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере. Он утверждает, что его девушка обманным путем завладела имуществом и денежными средствами на общую сумму свыше 50 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации канала, мужчина по имени Андрей познакомился на работе с Екатериной Филипповой. Между ними завязались романтические отношения. Его избранница рассказала, что состоит в браке и воспитывает дочь, но жаловалась на несчастливую семейную жизнь и финансовые трудности. Сочувствуя ей, пострадавший начал оказывать ей значительную финансовую поддержку, передавая крупные суммы наличными и оплачивая дорогостоящие поездки.
Со временем он сделал Екатерине предложение. В подтверждение серьезности своих намерений Андрей приобрел для нее автомобиль и квартиру в престижном московском ЖК «Балтийский», где планировал жить с ней после ее развода.
Однако возлюбленная под разными предлогами откладывала расторжение брака. После того как она переехала в подаренную квартиру, она заявила Андрею, что ей некомфортно в их союзе, после чего полностью прекратила общение, заблокировала его и перестала пускать в жилье.
Как сообщает канал, позже выяснилось, что в интернете существует анкета Екатерины на сайте эскорт-услуг. Baza утверждает, что она переехала в Москву из Майкопа около 10 лет назад.
Осознав, что мог стать жертвой обмана, мужчина обратился в правоохранительные органы. Проверку по его обращению проводит ОМВД по Дорогомиловскому району Москвы. В случае возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.