Топ-менеджер московской компании обвинил эскортницу в обмане на 50 млн рублей

В Москве полиция проверяет заявление топ-менеджера, который утверждает, что стал жертвой аферы. По его словам, возлюбленная, обещавшая уйти от мужа, получила от него имущество на 50 млн рублей, после чего прекратила общение.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Топ-менеджер одной из крупных столичных компаний обратился в полицию с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере. Он утверждает, что его девушка обманным путем завладела имуществом и денежными средствами на общую сумму свыше 50 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации канала, мужчина по имени Андрей познакомился на работе с Екатериной Филипповой. Между ними завязались романтические отношения. Его избранница рассказала, что состоит в браке и воспитывает дочь, но жаловалась на несчастливую семейную жизнь и финансовые трудности. Сочувствуя ей, пострадавший начал оказывать ей значительную финансовую поддержку, передавая крупные суммы наличными и оплачивая дорогостоящие поездки.

Со временем он сделал Екатерине предложение. В подтверждение серьезности своих намерений Андрей приобрел для нее автомобиль и квартиру в престижном московском ЖК «Балтийский», где планировал жить с ней после ее развода.

Однако возлюбленная под разными предлогами откладывала расторжение брака. После того как она переехала в подаренную квартиру, она заявила Андрею, что ей некомфортно в их союзе, после чего полностью прекратила общение, заблокировала его и перестала пускать в жилье.

Как сообщает канал, позже выяснилось, что в интернете существует анкета Екатерины на сайте эскорт-услуг. Baza утверждает, что она переехала в Москву из Майкопа около 10 лет назад.

Осознав, что мог стать жертвой обмана, мужчина обратился в правоохранительные органы. Проверку по его обращению проводит ОМВД по Дорогомиловскому району Москвы. В случае возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.