Топ-менеджер московской компании обвинил эскортницу в обмане на 50 млн рублей

По информации канала, мужчина по имени Андрей познакомился на работе с Екатериной Филипповой. Между ними завязались романтические отношения. Его избранница рассказала, что состоит в браке и воспитывает дочь, но жаловалась на несчастливую семейную жизнь и финансовые трудности. Сочувствуя ей, пострадавший начал оказывать ей значительную финансовую поддержку, передавая крупные суммы наличными и оплачивая дорогостоящие поездки.