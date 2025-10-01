В селе Косолапово в Марий Эл открыли обновленный детский сад «Ромашка»

Детский сад «Ромашка» в селе Косолапово Республики Марий Эл открыли после капитального ремонта, который провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Мари-Турекского муниципального района.
В ходе работ специалисты привели в порядок фасад здания и ограждение. Также они отремонтировали внутренние помещения, заменили все инженерные коммуникации и окна, а также сделали полы с подогревом. Еще в учреждении смонтировали противопожарную систему. Помимо этого, мастера благоустроили прилегающую территорию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.