Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Косолапово в Марий Эл открыли обновленный детский сад «Ромашка»

В учреждении отремонтировали внутренние помещения, привели в порядок фасад и благоустроили территорию.

Детский сад «Ромашка» в селе Косолапово Республики Марий Эл открыли после капитального ремонта, который провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Мари-Турекского муниципального района.

В ходе работ специалисты привели в порядок фасад здания и ограждение. Также они отремонтировали внутренние помещения, заменили все инженерные коммуникации и окна, а также сделали полы с подогревом. Еще в учреждении смонтировали противопожарную систему. Помимо этого, мастера благоустроили прилегающую территорию.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.