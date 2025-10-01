Ричмонд
Чиновник из Якутии возглавил минцифры Ростовской области

Министерство цифрового развития и связи Ростовской области теперь возглавляет Алексей Копытов.

Источник: Комсомольская правда

Министром цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области назначили Алексея Копытова. Нового управленца на расширенном заседании в правительстве региона представил губернатор Юрий Слюсарь.

— Алексей Леонидович прошел путь от электромеханика до технического директора в крупнейших телекоммуникационных компаниях, что гарантирует его высокую экспертность в цифровой трансформации региона, — сказал Юрий Слюсарь.

Алексей Копытов — уроженец Ангарска Иркутской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. Работал на различных должностях в подразделениях «Почты России» и компании «Ростелеком». До нового назначения был первым заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

