В селе Верхопенье Белгородской области открылась модельная библиотека

Библиотеку в селе Верхопенье в Белгородской области модернизировали по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
В учреждении оборудовали читальную, детскую, игровую зоны, площадки для проведения мастер-классов и других мероприятий. Также там открылась медиастудия «Верх медиа», где посетители смогут создавать высококачественный видео- и аудиоконтент.
Фонд библиотеки пополнился 1896 новыми книгами, что значительно расширило доступный ассортимент литературы для читателей всех возрастов и интересов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.