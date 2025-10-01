В Частинском округе Прикамья отремонтировали поликлинику

Капитальный ремонт поликлиники провели в Частинском округе Пермского края при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве строительства региона.
Во время работ специалисты заменили коммунальные сети, смонтировали пожарную сигнализацию, поменяли всю сантехнику в больнице, благоустроили прилегающую территорию. Также привели в порядок внутренние помещения, фасад здания и полностью поменяли мебель.
«Сегодня капитальные ремонты проводятся в больницах и поликлиниках в Перми, Соликамске, Верещагино, Гремячинске, Оханске, селе Частые и других. Всего в программе до 2027 года запланирован ремонт более чем 100 объектов», — добавили в минстрое Прикамья.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.