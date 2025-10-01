Ричмонд
Минздрав назвал симптомы нового варианта коронавируса «Стратус»

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Новый вариант коронавируса под названием «Стратус» не вызывает более тяжелого течения болезни, сообщила на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.

Источник: Sputnik.by

Ранее в Минздраве сообщали, что этот вариант коронавируса «активно занимает свою нишу в Беларуси».

Как подчеркнула замминистра, учитывая высокую заразность на фоне невысокой патогенности, доля этого вируса в республике увеличивается.

Вместе с тем его клинические проявления существенно не изменились.

Нечай назвала симптомы «Стратуса». Среди них — осиплость голоса, а также повышение температуры тела. Других признаков, которые характерны при заболевании, вызванном данным вирусом, пациенты не называют.

Замминистра также подчеркнула, заболевание не характеризуется тяжелым течением.