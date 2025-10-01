Минздрав назвал симптомы нового варианта коронавируса «Стратус»

Ранее в Минздраве сообщали, что этот вариант коронавируса «активно занимает свою нишу в Беларуси».
Как подчеркнула замминистра, учитывая высокую заразность на фоне невысокой патогенности, доля этого вируса в республике увеличивается.
Вместе с тем его клинические проявления существенно не изменились.
Нечай назвала симптомы «Стратуса». Среди них — осиплость голоса, а также повышение температуры тела. Других признаков, которые характерны при заболевании, вызванном данным вирусом, пациенты не называют.
Замминистра также подчеркнула, заболевание не характеризуется тяжелым течением.