«В стране он есть». Минздрав Беларуси высказался о признаках и тяжести нового штамма коронавируса «Стратус»

Минздрав оценил тяжесть нового штамма коронавируса «Стратус», который есть в Беларуси. Подробности озвучила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Светлана Нечай, пишет БелТА.
— Мы продолжаем активно путешествовать, продолжается активное посещение нашей страны гостями из-за ее пределов. Движение вируса остановить невозможно. В Республике Беларусь «Стратус» есть, — заявила представитель Минздрава.
Нечай добавила, что, учитывая высокую заразность нового штамма не фоне невысокой патогенности, доля вируса растет и он устойчиво занял свою нишу. Что касается симптомов, то они существенно не изменились. Заместитель министра здравоохранения уточнила, что новый штамм коронавируса «Стратус» не утяжеляет течение заболевания.
— Это заболевание перешло в разряд сезонных. Мы это статистически достоверно подтверждаем, — пояснила Светлана Нечай.
Представитель Минздрава добавила, что в числе наиболее отличительных черт, описываемых заболевшими белорусами, — осиплость голоса. Также в большинстве случаев присутствует температура. Других отличительных признаков пациенты не называли.
