В Клину начался капремонт детского сада при гимназии имени Ушинского

Площадь здания составляет 1,8 тыс. кв. м. Сейчас специалисты приступили там к демонтажу старых конструкций. Затем они приведут в порядок фасад и кровлю учреждения. Также по проекту заменят оконные блоки и полы, обустроят вентиляцию, покрасят стены, установят новые двери и освещение. Еще предусмотрено модернизировать пищеблок и проложить сети водоснабжения, канализации, отопления и электричества. Помимо этого, закупят современное оборудование и мебель.