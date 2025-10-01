В Клину начался капремонт детского сада при гимназии имени Ушинского

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии им. К. Д. Ушинского в Клину Московской области проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве строительного комплекса региона.
Площадь здания составляет 1,8 тыс. кв. м. Сейчас специалисты приступили там к демонтажу старых конструкций. Затем они приведут в порядок фасад и кровлю учреждения. Также по проекту заменят оконные блоки и полы, обустроят вентиляцию, покрасят стены, установят новые двери и освещение. Еще предусмотрено модернизировать пищеблок и проложить сети водоснабжения, канализации, отопления и электричества. Помимо этого, закупят современное оборудование и мебель.
Открыть отремонтированное дошкольное отделение намерены в следующем году. Отмечается, что всего на 2026-й запланировано обновление более 30 детских садов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.