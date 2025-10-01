9 лет без отпусков: башкирского тракториста оставили без сотен тысяч рублей и заслуженного отдыха

В Шаранском районе Башкирии прокуратура через суд взыскала с администрации сельсовета компенсацию за неиспользованный отпуск 63-летнего местного жителя, который проработал более девяти лет без надлежащего оформления трудовых отношений.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с июня 2015 по ноябрь 2024 года он работал трактористом, однако его права систематически нарушались — с ним заключались гражданско-правовые договоры вместо трудового, что лишало его права на ежегодный оплачиваемый отпуск.
После того как суд подтвердил факт трудовых отношений, прокуратура обратилась с иском о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск, которая составила более 320 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме, взыскав с администрации сельского поселения свыше 330 тысяч рублей.
Ранее руководство Шаранского сельсовета уже привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора — суд назначил штраф в 50 тысяч рублей.
