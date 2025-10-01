9 лет без отпусков: башкирского тракториста оставили без сотен тысяч рублей и заслуженного отдыха

После того как суд подтвердил факт трудовых отношений, прокуратура обратилась с иском о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск, которая составила более 320 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме, взыскав с администрации сельского поселения свыше 330 тысяч рублей.