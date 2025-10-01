Ричмонд
Движение ограничат в одном из районов Алматы из-за строительства водопровода

Со 2 октября в Медеуском районе Алматы ограничат движение из-за строительства магистральной водопроводной сети, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление энергетики и водоснабжения.

Источник: Акимат Алматы

Как сообщает ведомство, с 2 по 7 октября на участке ул. Алдар Косе (круговое движение над проспектом Сейфуллина) будет частично ограничено движение автотранспорта.

Проект предусматривает строительство магистральной водопроводной сети для жителей Медеуского района. Объезд участка будет организован: с западной стороны — через пр. Сейфуллина, и с южной стороны — через ул. Алдар Косе.

Кроме того, с 6 по 26 октября временные ограничения также будут действовать на участке ул. Жамакаева между пр. аль-Фараби и ул. Алдар Косе. Здесь также выполняются работы по прокладке водопроводных сетей.