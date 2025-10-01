Движение ограничат в одном из районов Алматы из-за строительства водопровода

Как сообщает ведомство, с 2 по 7 октября на участке ул. Алдар Косе (круговое движение над проспектом Сейфуллина) будет частично ограничено движение автотранспорта.
Проект предусматривает строительство магистральной водопроводной сети для жителей Медеуского района. Объезд участка будет организован: с западной стороны — через пр. Сейфуллина, и с южной стороны — через ул. Алдар Косе.
Кроме того, с 6 по 26 октября временные ограничения также будут действовать на участке ул. Жамакаева между пр. аль-Фараби и ул. Алдар Косе. Здесь также выполняются работы по прокладке водопроводных сетей.