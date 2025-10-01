В девяти территориях Прикамья временно отключат телерадиовещание

На части Пермского края в период с 7 по 10 октября проведут краткосрочные отключения средств телерадиовещания. Краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил об отключении пакетов цифрового телевидения и радио.
В зону отключения телерадиовещания попадут:
— 7 октября с 11:00 до 17:00 Юксеево (РТРС-1, РТРС-2);
— 7 октября с 12:00 до 18:00 Русский Сарс (РТРС-1, РТРС-2);
— 7 октября с 10:00 до 16:00 Новый (РТРС-1, РТРС-2);
— 7 октября с 11:00 до 17:00 Чайковский (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);
— 8 октября с 11:00 до 17:00 Краснояр-2 (Барда) (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Бардымские Зори»);
— 9 октября с 12:00 до 18:00 Губаха (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);
— 9 октября с 11:00 до 17:00 Кочево (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);
— 9 октября с 10:00 до 16:00 Печенки (Мокино) (РТРС-1, РТРС-2);
— 10 октября с 12:00 до 18:00 Бияваш (цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2).
В мультиплекс цифрового телевидения РТРС-1 (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», а также радиостанции «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России». Пакет РТРС-2 включает: «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «НТВ Спорт плюс», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».
Передающее оборудование отключат для проведения профилактических и плановых работ. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.
Пермский край на три недели окажется под влиянием солнечной интерференции. На качество телесигнала интерференция Солнца не повлияет.