День пожилого человека в Воронеже отметят музыкой и творчеством

В 12:30 в лекционном зале ученики Воронежской специальной музыкальной школы-колледжа исполнят вокальные и инструментальные номера, а в 14:00 всех желающих ждет мастер-класс по текстурной живописи от Ирины Сие, руководителя студии «Шедевр» ГДК «Октябрь» города Семилуки.