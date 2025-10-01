День пожилого человека в Воронеже отметят музыкой и творчеством

Международный день пожилых людей отмечают 1 октября. В честь него в пятницу в областной библиотеке имени Кубанева организуют бесплатный концерт и мастер-классы.
В 12:30 в лекционном зале ученики Воронежской специальной музыкальной школы-колледжа исполнят вокальные и инструментальные номера, а в 14:00 всех желающих ждет мастер-класс по текстурной живописи от Ирины Сие, руководителя студии «Шедевр» ГДК «Октябрь» города Семилуки.
Кроме того, сегодня до 18:00 пенсионеры могут бесплатно посетить воронежский зоопарк.