В столичном районе Капотня построят жилой комплекс

Жилой комплекс общей площадью свыше 43,2 тыс. кв. м возведут в районе Капотня в Москве по программе реновации, которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Комплекс будет состоять из двух корпусов. Там разместят 533 квартиры, шесть из которых спроектировали специально для маломобильных жильцов. Все жилые помещения будут сданы с готовой отделкой, установленной сантехникой, оборудованы розетками с выключателями. Помимо этого, специалисты выполнят остекление лоджий.
«Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки. Отдельно организуют зону для отдыха. Поблизости расположены школы и детские сады, спортивный интернат и скейт-парк», — отметил Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.