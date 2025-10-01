В столичном районе Капотня построят жилой комплекс

Комплекс будет состоять из двух корпусов. Там разместят 533 квартиры, шесть из которых спроектировали специально для маломобильных жильцов. Все жилые помещения будут сданы с готовой отделкой, установленной сантехникой, оборудованы розетками с выключателями. Помимо этого, специалисты выполнят остекление лоджий.