На фестивале «Наука 0+» в Москве представят российские разработки в сфере ИИ

«Сегодня в МГУ собрана уникальная команда ученых мирового уровня и выстроена целая экосистема для развития ИИ, ключевым элементом которой стал Исследовательский центр в сфере ИИ МГУ. Наша цель — превратить научные разработки в реальные технологические решения, востребованные как в России, так и за ее пределами. На фестивале “Наука 0+” мы представим не просто лекторий, а многогранность нашей экосистемы: от фундаментальной науки до проектов, которые меняют жизнь уже сегодня», — отметил руководитель центра Григорий Боков, чьи слова приводит пресс-служба «Наука 0+».