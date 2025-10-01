Ричмонд
В Новосибирской области ожидается сезонный рост заболеваемости ОРВИ

В регионе хватает вакцин для всех видов вирусов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области ожидается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Известно, что вакцин хватает для всех групп риска.

— Запасы вакцин соответствуют потребностям групп риска и всех желающих привиться. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и COVID-19 находится на контроле Управления, — прокомментировали Om1 Новосибирск в ведомстве.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что более 25 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ в Новосибирской области. Также был зарегистрирован один случай гриппа.