В Новосибирской области ожидается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Известно, что вакцин хватает для всех групп риска.
— Запасы вакцин соответствуют потребностям групп риска и всех желающих привиться. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и COVID-19 находится на контроле Управления, — прокомментировали Om1 Новосибирск в ведомстве.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что более 25 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ в Новосибирской области. Также был зарегистрирован один случай гриппа.