Дожди, мокрый снег, сильный ветер: Предупреждение для водителей Молдовы об опасности на дорогах Румынии и Болгарии

Красный код объявлен и в других странах.

Источник: Комсомольская правда

В дорогу — с осторожностью: путешественникам в Румынии и Болгарии грозит опасность.

С 3 октября в Румынии и Болгарии ожидаются дожди, мокрый снег, в горах — метели и сильные снегопады. Ожидаются также резкие порывы ветра.

Экстренная служба в обеих странах — 112.

Под удар циклона попадут и другие страны: Греция, Хорватия (красный код), Сербия (красный код) и Северная Македония.

