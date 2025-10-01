Дожди, мокрый снег, сильный ветер: Предупреждение для водителей Молдовы об опасности на дорогах Румынии и Болгарии

В дорогу — с осторожностью: путешественникам в Румынии и Болгарии грозит опасность.
С 3 октября в Румынии и Болгарии ожидаются дожди, мокрый снег, в горах — метели и сильные снегопады. Ожидаются также резкие порывы ветра.
Экстренная служба в обеих странах — 112.
Под удар циклона попадут и другие страны: Греция, Хорватия (красный код), Сербия (красный код) и Северная Македония.
