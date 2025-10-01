Какой будет погода в Казахстане в октябре

«Похолодание в конце сентября, обусловленное холодным Северо-западным антициклоном, сохранится и в начале октября. На большей части Казахстана температурный фон в ночные часы составит −1−6, днем −2−9», — говорится в сообщении в среду.
Но уже к середине первой декады с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и восточного побережья Средиземного моря ожидается повышение ночных и дневных температур:
— на западе страны ночью до +7+12, днем до +17+25;
— на севере и востоке страны ночью до +2+8, днем до +10+18;
— в центре республики ночью до +2+7, днем до +15+23;
— на юге, юго-востоке ночью до +5+12, днем до +20+28.
«В конце декады в северо-западной половине Казахстана ожидается небольшой спад температуры воздуха. В южной половине и на востоке страны эта волна холода придется на начало второй декады. Во второй декаде на большей части страны вновь ожидается потепление, воздух прогреется днем до +13+18, на юге и юго-востоке +22+27. В третьей декаде предполагается более низкий фон температуры воздуха. Ночью в отдельные дни прогнозируется понижение температуры воздуха до −1−6, в северных, центральных и восточных регионах Казахстана до −7−12, днем до 0,+8. В южной половине страны предполагается колебание температуры ночью от −1−6 до +3+8, днем от +5+13 до +13+20», — уточнили в «Казгиддромете».
Таким образом, отмечается в прогнозе, октябрь, начавшийся с похолодания, затем порадует теплыми днями в середине первой и второй декадах, но к концу месяца вновь напомнит о приближении зимы.
«В течение месяца прогнозируется неустойчивая погода, туман, гололед, порывистый ветер, во второй половине месяца в северной половине страны возможны низовые метели», — добавили синоптики.
Также «Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие трое суток — со 2 по 4 октября.
«На большей части территории Казахстана под влиянием ложбины северного циклона прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед,
В западных регионах ожидается постепенное повышение температур ночью до +2+13, днем до +20+25. На северо-западе республики ночью ожидается −1−9, днем повышение от +5+20 до +10+23. В северных регионах ночью ожидается понижение до −7+3, днем основной фон +3+13. В центре понижение ночью до −8+2, днем основной фон +5+18. В южных регионах ожидается постепенное повышение ночью до +2+10, днем до +15+25. На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается.