Какой будет погода в Казахстане в октябре

«В конце декады в северо-западной половине Казахстана ожидается небольшой спад температуры воздуха. В южной половине и на востоке страны эта волна холода придется на начало второй декады. Во второй декаде на большей части страны вновь ожидается потепление, воздух прогреется днем до +13+18, на юге и юго-востоке +22+27. В третьей декаде предполагается более низкий фон температуры воздуха. Ночью в отдельные дни прогнозируется понижение температуры воздуха до −1−6, в северных, центральных и восточных регионах Казахстана до −7−12, днем до 0,+8. В южной половине страны предполагается колебание температуры ночью от −1−6 до +3+8, днем от +5+13 до +13+20», — уточнили в «Казгиддромете».