Перешагнули вековой рубеж: в Башкирии насчитали 262 столетних пенсионеров

Как сообщает пресс-служба фонда, самому старшему получателю пенсии в республике исполнилось 114 лет. Кроме столетних юбиляров, в регионе проживают более 17 тысяч пенсионеров в возрасте от 90 до 100 лет и свыше 90 тысяч человек в возрасте от 80 до 90 лет.