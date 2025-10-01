Ричмонд
Перешагнули вековой рубеж: в Башкирии насчитали 262 столетних пенсионеров

В Башкирии живет 262 пенсионера старше 100 лет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 октября, в Международный день пожилых людей Отделение Социального фонда России по Башкирии сообщило, что обеспечивает пенсионными и социальными выплатами более 1 миллиона 127 тысяч пенсионеров республики. Среди них — 262 человека, перешагнувших столетний рубеж.

Как сообщает пресс-служба фонда, самому старшему получателю пенсии в республике исполнилось 114 лет. Кроме столетних юбиляров, в регионе проживают более 17 тысяч пенсионеров в возрасте от 90 до 100 лет и свыше 90 тысяч человек в возрасте от 80 до 90 лет.

Важной мерой поддержки пожилых граждан, по словам представителей СФР, является автоматическое увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости при достижении 80-летнего возраста. С текущего года выплата увеличивается вдвое — с 8907,70 рубля до 17815,40 рублей. Перерасчет производится автоматически, без необходимости обращения в клиентские службы фонда.

Социальный фонд также предоставляет пожилым гражданам различные меры государственной поддержки, включая социальные выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, героям войны и труда. С 1 января этого года фонд проактивно устанавливает компенсационные выплаты по уходу за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет, которые ежегодно индексируются вместе с пенсией.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.