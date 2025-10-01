Ричмонд
Новым россиянам в ходе рейда в Челябинске выписали повестки в военкомат

Новым россиянам в ходе рейда в Челябинске выписали повестки в военкомат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: СУ СК России по Челябинской области

Офицеры 308-го военного следственного отдела Следственного комитета проверяли документы у водителей.

Рейд проходил совместно с сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах областного центра.

«Отдельное внимание уделялось гражданам, недавно получившим российское гражданство: выявлялись факты неисполнения воинской обязанности, уклонения от прохождения службы в рядах Российской армии», — сообщили в следственном отделе.

Силовики устанавливали нарушителей, не вставших своевременно на учет в военные комиссариаты по месту регистрации.

В итоге свыше пяти граждан были доставлены в военный комиссариат для оформления документов. В ведомстве отметили, что такие мероприятия проводятся на постоянной основе и носят систематический характер.