Новым россиянам в ходе рейда в Челябинске выписали повестки в военкомат

Офицеры 308-го военного следственного отдела Следственного комитета проверяли документы у водителей.
Рейд проходил совместно с сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах областного центра.
«Отдельное внимание уделялось гражданам, недавно получившим российское гражданство: выявлялись факты неисполнения воинской обязанности, уклонения от прохождения службы в рядах Российской армии», — сообщили в следственном отделе.
Силовики устанавливали нарушителей, не вставших своевременно на учет в военные комиссариаты по месту регистрации.
В итоге свыше пяти граждан были доставлены в военный комиссариат для оформления документов. В ведомстве отметили, что такие мероприятия проводятся на постоянной основе и носят систематический характер.