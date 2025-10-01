Неделя космоса пройдет на ВДНХ с 3 по 10 октября

Так, 3 октября в 19:00 в павильоне № 27 «Физкультура и спорт» пройдет лекция «Орбитальный фитнес-зал». Ведущий экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Сергей Антонов расскажет о физических аспектах космической деятельности. В этот же день, в 20:00 старший экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Анна Антонова на лекции «Небо над ВДНХ: дневник наблюдателя» поделится своим опытом астрономических наблюдений и расскажет, какие объекты можно увидеть в ночном небе.