Неделя космоса пройдет на ВДНХ с 3 по 10 октября

«В этот раз ВДНХ подготовила для москвичей и туристов обширную познавательную программу: лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы будут проходить с 3 по 10 октября сразу на нескольких знаковых площадках. В общей сложности подготовлено порядка 20 мероприятий», — говорится в сообщении.
Так, 3 октября в 19:00 в павильоне № 27 «Физкультура и спорт» пройдет лекция «Орбитальный фитнес-зал». Ведущий экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Сергей Антонов расскажет о физических аспектах космической деятельности. В этот же день, в 20:00 старший экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Анна Антонова на лекции «Небо над ВДНХ: дневник наблюдателя» поделится своим опытом астрономических наблюдений и расскажет, какие объекты можно увидеть в ночном небе.
«4 октября в 12:00 в павильоне “Рабочий и колхозница” состоится интеллектуальный спид-дейтинг “Гагарин и Лавкрафт. Космос: надежда или угроза?”. В 16:00 и в 18:00 в центре “Космонавтика и авиация” проведут экскурсию “Орбитальная армада спутниковых систем”, — рассказали в пресс-службе.
Экскурсия-лекция «50 фактов об астероидах» пройдет 7 октября в 19:20 в интерактивном музейном комплексе «Буран». Здесь же 10 октября в 19:20 состоится экскурсия-лекция «Программа “Союз-Аполлон”: полет, подаривший надежду человечеству».
«11 октября в 13:00 в центре “Космонавтика и авиация” пройдет первый мастер-класс Театра предмета, посвященный изучению планет. 12 октября в 16:00 в центре “Космонавтика и авиация” состоится лекция “Владимир Вернадский: ноосфера, или разумный космос”, которая завершит цикл “Русский космизм”, — рассказали в пресс-службе.
Подробнее о всех мероприятиях можно узнать на официальном сайте ВДНХ.