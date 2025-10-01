В поселке Ардатов Нижегородской области облагородили территорию пруда

Территорию Техникумовского пруда в поселке Ардатов Нижегородской области благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, что в прошлом году это пространство расчистили от ветхих и аварийных деревьев, а также оснастили велодорожкой. Теперь специалисты обустроили там пешеходную зону, сделали места для отдыха со скамейками и качелями, организовали парковку для велосипедов и установили разграничители движения. Для безопасности посетителей смонтировали системы освещения и видеонаблюдения.
«Символично, что в апреле этого года здесь, у пруда, была заложена аллея из 80 елей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — отметил на открытии новой общественной территории глава Ардатовского муниципального округа Георгий Жданкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.