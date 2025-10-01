Омичку с четвёртой стадией рака спасли врачи из Челябинска

В челябинскую клинику ЮУГМУ обратилась дочь 82-летней женщины из Омска. У пожилой женщины нашли метастазы рака ободочной кишки в печени. Она прошла лечение в другой больнице, но когда рак вернулся, в операции ей отказали из-за риска повредить важные органы. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области.
«Мы много куда обращались, были на консультации в Москве и в других федеральных учреждениях. Меня обследовали, сделали гистологию, но в итоге в операции нам отказали из-за опасного расположения метастазов: был риск повредить желудок и сердце. Дочь искала пути, как решить проблему, нашла это отделение, связалась с заведующей. Мы приехали, пообщались, и они меня оставили», — рассказала Раиса Павловна, пациентка.
Врачи клиники ЮУГМУ решили провести операцию и удалили одну треть печени, несмотря на сложное расположение метастазов рядом с диафрагмой и сердцем. Операция была сложной, но пациентка была в хорошей физической форме и сильно хотела бороться за здоровье.
Заведующая отделением Ирина Куракина объяснила, что операция была рискованной, но она дала пациентке шанс на выздоровление. У многих пациентов после удаления метастазов рак больше не возвращается, и они живут много лет без рецидивов.
«Что касается возраста, то после общения с пациенткой все сомнения отпали. Она ведёт активный образ жизни, хорошо выглядит и была очень мотивирована на операцию. Поэтому, конечно, цифра в паспорте — это не повод для отказа пациенту», — сказала Куракина.
Сейчас Раиса Павловна уже вернулась домой и продолжает восстанавливаться под наблюдением врачей. Она поблагодарила врачей и весь персонал клиники за их помощь и поддержку: «Я очень благодарна Ирине Сергеевне, врачам этого отделения и всему персоналу, огромное вам спасибо за вашу человечность, за то, что вы так помогаете людям».