В Кургане возведут современный фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начали устанавливать в микрорайоне Черемухово в Кургане в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в областном департаменте здравоохранения.
Площадь здания нового учреждения составит 125 кв. м. Сейчас специалисты возвели каркас, установили стены и кровлю. Теперь они приступили к внутренней отделке, электромонтажным и сантехническим работам. Также там проведут системы отопления, водоснабжения и канализации.
В ФАПе разместят кабинет приема, процедурную и санитарную комнаты, а еще зону ожидания. Плановую и неотложную медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать более 2200 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.