В кубанской станице Новогражданской отремонтировали школу № 11

Здание школы № 11 в станице Новогражданской Краснодарского края капитально отремонтировали в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Выселковского муниципального района.
Также в учреждение закупили современное оборудование и мебель. Например, во всех классах установили интерактивные панели, с помощью которых учителя на уроках смогут использовать цифровые образовательные материалы. Также кабинеты оснастили новыми компьютерами и проекторами.
«Капитальный ремонт и приобретение современного учебного оборудования открывает новые горизонты для учеников и учителей. Теперь наша школа готова встретить вызовы современного образовательного процесса и предоставить детям все необходимые инструменты для успешного обучения и развития», — прокомментировала директор школы № 11 Нина Соколан.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.