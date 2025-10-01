В Благовещенске Амурской области построят Дом социального обслуживания

Дом социального обслуживания построят в Благовещенске в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Готовность объекта уже превысила 40%, сообщили в Правительстве Амурской области.
Учреждение будет находиться на улице Чайковского. Сейчас специалисты монтируют системы вентиляции, внутреннего отопления и канализации. Также они устанавливают оконные блоки, выполняют кирпичную кладку наружных стен и обустраивают кровлю.
Дом соцобслуживания будет состоять из трех жилых корпусов, лечебно-профилактического блока, культурно-досугового центра и пищеблока. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году. Помощь там смогут получать около 200 амурчан.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.