Бастрыкину доложат о ситуации с иностранцами в Тольятти

В Тольятти местные жители обеспокоены тем, что иностранцы арендуют помещение на улице Маршала Жукова, рядом с жилыми домами и детским садом. В результате в этом районе находится много иностранных граждан, а местные жители предполагают, что они могут находиться в России незаконно. Обращение с указанием на то, что тольяттинцы переживают из-за своей безопасности, поступило в аккаунт СК России ВКонтакте.