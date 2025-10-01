Ричмонд
Бастрыкину доложат о ситуации с иностранцами в Тольятти

Жители Тольятти пожаловались главе СК на большое количество иностранцев возле детсада и жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти местные жители обеспокоены тем, что иностранцы арендуют помещение на улице Маршала Жукова, рядом с жилыми домами и детским садом. В результате в этом районе находится много иностранных граждан, а местные жители предполагают, что они могут находиться в России незаконно. Обращение с указанием на то, что тольяттинцы переживают из-за своей безопасности, поступило в аккаунт СК России ВКонтакте.

«Обращение в компетентные органы результатов не принесло», — прокомментировала ситуацию пресс-служба ведомства.

По поручению главы СК России Александра Бастрыкина будет проведена процессуальная проверка, о ее ходе и результатах доложат председателю ведомства.