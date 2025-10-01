В Улан-Удэ открыли многопрофильный филиал городской поликлиники № 2

Новый многопрофильный филиал городской поликлиники № 2 открыли в 103-м микрорайоне в Улан-Удэ в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Бурятии.
В лечебном учреждении разместили взрослое и детское отделения, кабинеты УЗИ, флюорографии, маммографии и ЭКГ. Также там оборудовали современную лабораторию для сдачи анализов и просторные зоны ожидания. Качественную медицинскую помощь в новом филиале будут получать свыше 24 тыс. взрослых и 13 тыс. детей. Пациентам также будут доступны дистанционные консультации со специалистами.
«Прежде всего, это новый формат планировочного решения. В городе еще такого нет, это первая поликлиника, где предусмотрена оптимальная маршрутизация с отдельными блоками профилактики, лучевой диагностики, предусмотрены и отдельные небольшие фильтр-боксы для оказания неотложной медицинской помощи», — отметила главный врач городской поликлиники № 2 Виктория Колмакова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.