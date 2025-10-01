Новосибирское предприятие планирует ускорить производство дверей на 82%

Компания «Город мастеров» из Новосибирской области подвело первые итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря внедрению бережливых технологий предприятие планирует ускорить рабочие процессы на 82%, сообщили в региональном центре компетенций.
Предприятие специализируется на производстве стальных дверей, алюминиевых фасадов и пластиковых окон. Эксперты регионального центра компетенций помогли выявить проблемные места в рабочем процессе.
«Проанализировав с сотрудниками компании поток, мы выявили ряд потерь. Ключевые — это высокий уровень незавершенного производства, отсутствие системы управления потоком, из-за чего он непредсказуем, есть внушительный процент механического брака, не организована работа с оборудованием», — прокомментировал старший руководитель проектов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области Вячеслав Селиванов.
Выявленные проблемы в значительной степени влияют на увеличение времени протекания процесса. Устранив эти потери, в компании планируют ускорить рабочий процесс на 82% — на производство партии дверей понадобится всего четыре смены вместо 19.
«Мы увидели потери и простои на производстве, а это замороженные деньги, которые не работают. Сейчас меняется рынок и в ближайшие два года, думаю, компании будет непросто, поэтому мы должны быть во всеоружии и быть готовы адаптироваться к изменениям», — отметил генеральный директор компании «Город мастеров» Александр Ипатьев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.