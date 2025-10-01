Янтарный комбинат откроет магазин аэропорту Минска

Как отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин, новый проект позволит познакомить с уникальными изделиями из балтийского самоцвета пассажиров из разных стран. Ассортимент будет формироваться с учетом культурных особенностей регионов: для гостей из арабских стран предусмотрены четки из янтаря, а для китайского направления — украшения из непрозрачного камня крупных фракций.