Янтарный комбинат откроет магазин аэропорту Минска

1 октября в рамках российско-белорусского межрегионального сотрудничества было подписано соглашение с Национальным аэропортом Минска об открытии фирменной торговой точки в предполетной зоне.
Как отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин, новый проект позволит познакомить с уникальными изделиями из балтийского самоцвета пассажиров из разных стран. Ассортимент будет формироваться с учетом культурных особенностей регионов: для гостей из арабских стран предусмотрены четки из янтаря, а для китайского направления — украшения из непрозрачного камня крупных фракций.
По словам генерального директора аэропорта Минска Владимира Череухина, воздушная гавань обслужила в 2024 году более 2,8 млн пассажиров и продолжает наращивать маршрутную сеть. Эксклюзивность янтарной продукции, по его мнению, станет ключевым преимуществом для привлечения покупателей из разных стран.
Открытие магазина запланировано на следующий год.