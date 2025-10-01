В 2026 году на Чукотке отремонтируют дороги в опорных населенных пунктах

Перечень опорных населенных пунктов был сформирован и утвержден на федеральном уровне. На Чукотке в него вошли города Анадырь, Билибино, Певек, а также поселки Провидения, Эгвекинот, Беринговский и село Лорино. Уже в текущем году администрации муниципалитетов приступили к инвентаризации и оценке технического состояния местных дорог. По итогам этой работы будут сформированы перечни участков, требующих ремонта.