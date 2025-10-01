В 2026 году на Чукотке отремонтируют дороги в опорных населенных пунктах

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году запланированы на дорогах в опорных населенных пунктах Чукотки, сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Перечень опорных населенных пунктов был сформирован и утвержден на федеральном уровне. На Чукотке в него вошли города Анадырь, Билибино, Певек, а также поселки Провидения, Эгвекинот, Беринговский и село Лорино. Уже в текущем году администрации муниципалитетов приступили к инвентаризации и оценке технического состояния местных дорог. По итогам этой работы будут сформированы перечни участков, требующих ремонта.
«Ремонт дорог в округе — это важный шаг к созданию комфортной среды для наших жителей. Это движение к реальным изменениям дорожной инфраструктуры региона: к 2030 году планируем улучшить качество жизни в опорных населенных пунктах на 30%, а к 2036 году этот показатель увеличить до 60%», — отметил заместитель главы Чукотского автономного округа Ярослав Мамонов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.