За 2025 год в Иркутской области площадь лесных пожаров сократилась в семь раз

За 2025 год в Иркутской области площадь лесных пожаров сократилась в семь раз. Всего было зарегистрировано 633 очагов пламени. Более 70% пожаров потушили в течение первых суток. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, из-за действий человека в этом году возникло 60,3% пожаров от общего количества.

— После окончания пожароопасного сезона сразу начали подготовку к следующему. К его началу вся техника должна быть в строю, специалисты должны пройти обучение и тренировки, — рассказал исполняющий обязанности министра лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Погода тоже сыграла существенную роль в увеличении числа пожаров. Весной были аномальная жарой и сильные ветра, а летом — частые грозы. Оперативное реагирование на пожары позволило сохранить лесной фонд региона от ущерба. Также удалось не допустить перехода огня на населенные пункты.