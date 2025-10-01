За 2025 год в Иркутской области площадь лесных пожаров сократилась в семь раз. Всего было зарегистрировано 633 очагов пламени. Более 70% пожаров потушили в течение первых суток. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, из-за действий человека в этом году возникло 60,3% пожаров от общего количества.