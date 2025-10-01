Осенью в Ростовской области распространились четыре вида вирусов

В Ростовской области сейчас преобладают четыре вида вирусов, все они негриппозной этиологии, отмечают в управлении Роспотребнадзора.
— Распространены респираторные риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, — перечислили в надзорном ведомстве.
При появлении температуры, заложенности носа, чихании, боли в горле нужно сразу же обращаться к врачу. Рост подобной заболеваемости обычно происходит весной и осенью.
Отметим, заболеваемость ОРВИ и гриппом пока не превышает пороговых значений, но всех жителей региона все равно просят поскорее привиться.
К этому моменту вакцинацию от гриппа прошли уже более 565,8 тысячи человек или 13,6% от численности населения. Прививки особенно важны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.