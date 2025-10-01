В Омске определили места проживания старейших жителей региона

Социальный фонд России по Омской области ко Дню пожилого человека раскрыл данные о возрастных рекордах. Согласно статистике, в сентября 2025 года в регионе насчитывается 104 человека, преодолевших столетний рубеж.
В Советском округе проживают самые старшие омичи — женщина 1918 года рождения и мужчина 1920 года рождения. В Омском районе зарегистрирована долгожительница 1920 года рождения, а в Кормиловском живет 101-летний сельчанин.
Отметим, неа территории области всего насчитывается 545 695 получателей пенсии. Из них 90 459 человек трудоустроены. Возраст самого старшего трудящегося пенсионера достиг 93 лет.
