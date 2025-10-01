Ричмонд
«Пример мудрости, теплоты и поддержки»: ушла из жизни мама знаменитых певцов Аскара и Ильдара Абдразаковых

Умерла мама знаменитых певцов Аскара и Ильдара Абдразаковых.

Источник: Комсомольская правда

Ушла из жизни Таскиря Абдразакова. Об этом сообщила пресс-служба Башкирского государственного академического театра оперы и балета.

Таскиря Нагимзяновна родилась 25 октября 1946 года в Уфе. Окончив художественное отделение педагогического училища, она до 1976 года работала в театральной художественной мастерской художником декоративной росписи и входила в художественный совет при Министерстве культуры Башкирии.

Таскиря Абдразакова была верной спутницей и соратником своему супругу — Амиру Габдульмановичу Абдразакову, чье имя сейчас носит киностудия «Башкортостан». Вместе они воспитали двоих сыновей — Аскара и Ильдара, оба стали знаменитыми певцами.

Коллектив театра оперы и балета выразил поддержку художественному руководителю, разделив горечь утраты и отметив, что Таскиря Нагимзяновна навсегда останется в сердцах близких примером мудрости, теплоты и поддержки.

